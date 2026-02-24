Размер шрифта
Трамп показал, как громит сборную Канады по хоккею

Трамп выложил ИИ-ролик, где побеждает сборную Канады по хоккею

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети сгенерированный нейросетью видеоклип.

В нем американский президент представлен в качестве хоккеиста, который проводит атакующие действия против соперников из сборной Канады, что является аллюзией на прошедший финал Олимпийских игр 2026 года.

Финальный матч сборных США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее хоккейные судьи напились в раздевалке после матча ВХЛ.
 
