Финал мечты: Канада и США сражаются за золото Олимпиады. LIVE

Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Канада — США

Christinne Muschi/Global Look Press
В финальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира встречаются сборные Канады и США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Олимпийские игры 2026 (м). Финал
1-й период
22 февраля 16:10
Канада
0 : 1
США
06' Болди
Стадион «Арена Санта-Джулия», Милан, Италия
1-й период

06'00" Болди

2-й период
3-й период
12'

Очень опасный скрытый бросок Макара от синей линии через трафик — Хеллибак поймал.

11'

Неплохо атаковали американцы позиционно, но на бросок так и не вышли — у Томпсона забрали шайбу у борта.

10'

Скрытый бросок Селебрини, Хеллибак отразил щитками, дальше Маклин бросил еще раз. Голкипер США снова был на месте. А потом в атаке были еще две передачи от Селебрини на пятак, но к броскам боровшегося там Маккиннона не привели.

10'

Хорошая передача в левый круг на Маршанда, который принял и прицеливался, но бросить не смог — шайба сошла с крюка.

9'

В позиционной борьбе в зоне Канады случился щелчок от синей, а на пути к воротам шайба задела Мэттьюса и подпрыгнула перед Биннингтоном, но тот был готов и поймал.

9'

Высочайшего уровня хоккей. Одно удовольствие наблюдать, как команды владеют шайбой.

7'

Канада сразу же навалилась всей своей мощью в американской зоне. По броскам в створ, кстати, 4-1.

6'

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Мэтт Болди — 0:1! Куинн Хьюз успел к шайбе за своими воротами, сыграл в касание по борту, там Мэттьюс опередил соперника и катнул в центр на Болди, а вингер «Миннесоты» пошел на двоих, подбросив шайбу на входе в зону и успев к ней, а затем красиво переиграв Биннингтона, пустив шайбу под ним!

6'

Уилсон провел первый жесткий силовой прием — против Ларкина за американскими воротами. Очень жесткий хоккей. Сейчас пара подряд пробросов от Канады.

5'

После позиционной атаки американцев, которая снова не привела к броску в створ Сузуки притащил шайбу в чужую зону и отпасовал Стоуну — Хеллибак поймал в ловушку.

4'

Маккиннон вошел в зону, отдал налево Сузуки, а тот перевел под бросок Селебрини — Хеллибак поймал!

3'

ОЧЕНЬ ОПАСНО у ворот США! Передача от Джарвиса шла уже под бросок в пустой угол, но в последний момент вернувшийся Брок Нельсон перехватил!

2'

Вот уже и Хеллибак впервые вступил в игру и поймал шайбу после броска Беннетта из левого круга с острого угла в дальний.

2'

Очень долгой получилась позиционная атака американцев, и в итоге «кленовые листья» заблокировали бросок Мэттьюса и забрали шайбу.

1'

Первая в матче атака за сборной США. Канадцы жестко оборонялись, размазывая соперников по бортам, но Айкел все равно получил отличный момент — рядом со штангой бросил.

1'

Поеееехали! Матч начался.

16:05

А вот состав сборной США от Майка Салливана.

Голкиперы: Хеллибак (Эттинджер). Защитники: Фэйбер, Слэвин, Сандерсон, Веренски, Хэнифин, Макэвой, К. Хьюз. Нападающие: Айкел, Келлер, М. Ткачак, Болди, Мэттьс, Генцел, Томпсон, Ларкин, Д. Хьюз, Трочек, Нельсон, Миллер, Б. Ткачак.

16:00

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого на матч выставил главный тренер сборной Канады Джон Купер. К сожалению для «кленовых листьев», капитан Сидни Кросби принять участия в матче сегодня не сможет. Команду снова выведет на лед Коннор Макдэвид.

Голкиперы: Биннингтон (Томпсон). Защитники: Макар, Харли, Парэйко, Тэйвз, Санхайм, Даути, Теодор. Нападающие: Селебрини, Макдэвид, Маккиннон, Стоун, Сузуки, Марнер, Уилсон, Беннетт, Маршанд, Джарвис, Хорват, Хэйгел, Райнхарт.

15:55

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале мужского хоккейного турнира Олимпийских игр встречаются сборные Канады и США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

