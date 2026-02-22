Неплохо атаковали американцы позиционно, но на бросок так и не вышли — у Томпсона забрали шайбу у борта.
Скрытый бросок Селебрини, Хеллибак отразил щитками, дальше Маклин бросил еще раз. Голкипер США снова был на месте. А потом в атаке были еще две передачи от Селебрини на пятак, но к броскам боровшегося там Маккиннона не привели.
Хорошая передача в левый круг на Маршанда, который принял и прицеливался, но бросить не смог — шайба сошла с крюка.
В позиционной борьбе в зоне Канады случился щелчок от синей, а на пути к воротам шайба задела Мэттьюса и подпрыгнула перед Биннингтоном, но тот был готов и поймал.
Канада сразу же навалилась всей своей мощью в американской зоне. По броскам в створ, кстати, 4-1.
ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Мэтт Болди — 0:1! Куинн Хьюз успел к шайбе за своими воротами, сыграл в касание по борту, там Мэттьюс опередил соперника и катнул в центр на Болди, а вингер «Миннесоты» пошел на двоих, подбросив шайбу на входе в зону и успев к ней, а затем красиво переиграв Биннингтона, пустив шайбу под ним!
Уилсон провел первый жесткий силовой прием — против Ларкина за американскими воротами. Очень жесткий хоккей. Сейчас пара подряд пробросов от Канады.
После позиционной атаки американцев, которая снова не привела к броску в створ Сузуки притащил шайбу в чужую зону и отпасовал Стоуну — Хеллибак поймал в ловушку.
Маккиннон вошел в зону, отдал налево Сузуки, а тот перевел под бросок Селебрини — Хеллибак поймал!
ОЧЕНЬ ОПАСНО у ворот США! Передача от Джарвиса шла уже под бросок в пустой угол, но в последний момент вернувшийся Брок Нельсон перехватил!
Вот уже и Хеллибак впервые вступил в игру и поймал шайбу после броска Беннетта из левого круга с острого угла в дальний.
Очень долгой получилась позиционная атака американцев, и в итоге «кленовые листья» заблокировали бросок Мэттьюса и забрали шайбу.
Первая в матче атака за сборной США. Канадцы жестко оборонялись, размазывая соперников по бортам, но Айкел все равно получил отличный момент — рядом со штангой бросил.
А вот состав сборной США от Майка Салливана.
Голкиперы: Хеллибак (Эттинджер). Защитники: Фэйбер, Слэвин, Сандерсон, Веренски, Хэнифин, Макэвой, К. Хьюз. Нападающие: Айкел, Келлер, М. Ткачак, Болди, Мэттьс, Генцел, Томпсон, Ларкин, Д. Хьюз, Трочек, Нельсон, Миллер, Б. Ткачак.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого на матч выставил главный тренер сборной Канады Джон Купер. К сожалению для «кленовых листьев», капитан Сидни Кросби принять участия в матче сегодня не сможет. Команду снова выведет на лед Коннор Макдэвид.
Голкиперы: Биннингтон (Томпсон). Защитники: Макар, Харли, Парэйко, Тэйвз, Санхайм, Даути, Теодор. Нападающие: Селебрини, Макдэвид, Маккиннон, Стоун, Сузуки, Марнер, Уилсон, Беннетт, Маршанд, Джарвис, Хорват, Хэйгел, Райнхарт.