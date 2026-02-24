Багаж фигуристки Аделии Петросян потерялся по пути из Италии

Багаж российской фигуристки Аделии Петросян, следовавший рейсом из Италии, не прибыл в Москву. Об этом РИА Новости сообщил представитель аэропорта Внуково.

«Да, у нас проблемы с багажом», — подтвердила сама спортсменка в разговоре с журналистами.

По словам собеседника агентства, потеря багажа не связана с работой московского аэропорта. Вероятной причиной инцидента могла стать недогрузка вещей еще при отправке из Милана.

Петросян принимала участие в зимних Олимпийских играх в Италии. 19 февраля фигуристка завершила олимпийский турнир на шестой позиции, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 214,53 балла. В произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить каскад с четверным тулупом — единственным элементом ультра-си в ее программе — и она допустила падение при приземлении. После окончания соревнований Аделия Петросян выступила в гала-концерте, исполнив номер под композиции колумбийской звезды Шакиры.

