Багаж фигуристки Аделии Петросян потерялся по пути из Италии

Багаж российской фигуристки Петросян потерялся по пути из Италии
РИА Новости

Багаж российской фигуристки Аделии Петросян, следовавший рейсом из Италии, не прибыл в Москву. Об этом РИА Новости сообщил представитель аэропорта Внуково.

«Да, у нас проблемы с багажом», — подтвердила сама спортсменка в разговоре с журналистами.

По словам собеседника агентства, потеря багажа не связана с работой московского аэропорта. Вероятной причиной инцидента могла стать недогрузка вещей еще при отправке из Милана.

Петросян принимала участие в зимних Олимпийских играх в Италии. 19 февраля фигуристка завершила олимпийский турнир на шестой позиции, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 214,53 балла. В произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить каскад с четверным тулупом — единственным элементом ультра-си в ее программе — и она допустила падение при приземлении. После окончания соревнований Аделия Петросян выступила в гала-концерте, исполнив номер под композиции колумбийской звезды Шакиры.

Ранее Петросян высказалась о допинг-проверках на Олимпиаде.
 
