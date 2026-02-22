Стало известно, кто выиграл бронзу в мужском хоккее на Олимпиаде-2026

Сборная Финляндии выиграла бронзовые медали зимних Олимпийских игр — 2026 в мужском хоккее, одержав уверенную победу над национальной командой Словакии в матче за третье место.

Встреча завершилась со счетом 6:1. В составе Финляндии отличились Себастьян Ахо, Эрик Хаула (дважды), Роопе Хинц, Каапо Какко и Йоэль Армиа. За Словакию единственную шайбу забросил Томаш Татар.

В финальном поединке олимпийского турнира сыграют сборные США и Канады. Встреча состоится 22 февраля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:10 по московскому времени.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

