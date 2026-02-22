Сборная России согласовала один из мартовских матчей

В сборной Мали сообщили о согласовании товарищеского матча с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Мали Сиди Бекайе Магасса сообщил о согласовании товарищеского матча с национальной командой России. Его слова приводит Sport24.

«Мы согласовали товарищеский матч Мали и России с ФИФА. Никаких проблем не возникло. Результат встречи будет учтен и очки за эту игру будут начислены сборным в рейтинг ФИФА», — сказал Магасса.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, встреча России и Мали должна состояться 27 марта в Краснодаре.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что украинские спортивные функционеры замучили всех.