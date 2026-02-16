Стали известны следующие соперники сборной России по футболу

Сборная России в марте 2026 года сыграет с Мали и Гватемалой

Сборная России по футболу в марте 2026 года сыграет с Мали и Гватемалой, передает https://t.me/mashnasporte/39944Mash на спорте.

Встреча против Мали состоится 27 марта в Краснодаре, а с Гватемалой — 31 марта в Санкт-Петербурге.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА)Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля

