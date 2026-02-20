В Госдуме указали на ловушку для российских спортсменов на Паралимпиаде

Представителям России и Белоруссии разрешили выступать на Паралимпиаде-2026 в Милане под национальными флагами, однако здесь усматривается некая «ловушка». Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Она обратила внимание, что паралимпийский комитет выделил России шесть мест на предстоящих играх, а Белоруссии — четыре. При этом, по ее словам, команды должны быть гораздо больше, но по независящим от Москвы и Минска причинам спортсмены просто не смогли пройти отбор.

«С одной стороны мы понимаем, что это неприемлемо, а с другой — мы понимаем, что обязательно вроде надо быть, и даже этим шести надо выступать, защищать страну и так далее. Но главное, чтобы потом нас не пинали тем, что «да что вас допускать, у вас спортсменов нет», — отметила парламентарий.

Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпиаде впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Председатель паралимпийского комитета Чехии Збинек Сикора заявлял, что организация выступает против участия россиян на Паралимпиаде-2026.

Ранее на Украине сообщили о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян под своим флагом.