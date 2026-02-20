Размер шрифта
Шарапова выбрала зимний вид спорта, в котором могла бы выступать

Экс-теннисистка Шарапова заявила, что смогла бы выступать в фигурном катании
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова раскрыла, в каком виде спорта смогла бы выступать на зимних Олимпийских играх. Ее слова приводит NBC.

«О, я бы сказала, что фигурное катание, потому что выросла, катаясь на роликовых коньках в своем гараже. Я тогда думала, что я гимнастка или фигуристка», — сказала Шарапова.

19 февраля на зимних Олимпийских играх - -2026 завершились соревнования в женском одиночном катании, где победила американка Алиса Лью. Спортсменка из США набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64)

Шарапова завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Ранее Шарапова на видео показала, как учит сына цветам на русском языке.
 
