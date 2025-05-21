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Латвийского вратаря призвали вернуть медали чемпионатов мира времен СССР

Фетисов призвал вратаря Ирбе вернуть медали чемпионатов мира времен СССР
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РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что латвийскому хоккейному вратарю Артуру Ирбе, который высказался против участия России на международных турнирах, нужно вернуть медали чемпионатов мира, которые он завоевал со сборной СССР, передает РИА Новости.

«Пусть он вернет обратно золотые медали чемпионатов мира и останется просто Артуром Ирбе. Если бы он тогда говорил про все, что связано с нашей страной, то это вызвало бы больше уважения», — сказал Фетисов.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Ирбе заявил, что латвийские игроки станут рабами, если будут играть в России.

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