«Бойкоты не помогут»: министр спорта анонсировал возвращение России в мировой футбол

Дегтярев: с РФС работаем над возвращением в футбольную семью

Министр спорта Российский Федерации Михаил Дегтярев в программе «Центральный канал» рассказал о процессе возвращения российской сборной на международную арену.

«Идет процесс. Могу сказать лишь, что мы вместе с РФС работаем над тем, чтобы вернуться в футбольную семью. Готовятся несколько разных турниров, скажу вам по секрету. Я уверен, будет разрешение этого долгосрочного отстранения самым положительным образом. Будет бойкот — твое место займут те, кто поумнее. Бойкотами делу не поможешь», — заявил Дегтярев.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее глава УАФ Андрей Шевченко выступил против возвращения России на международную арену.