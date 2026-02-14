Тарасова назвала идиотским высказывание украинского фигуриста в адрес Гуменника

Тарасова о словах украинца Марсака в адрес Гуменника: он сказал что-то идиотское

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание украинского фигуриста Кирилла Марсака, объяснвшего провальное выступление на Олимпиаде тем, что он выступал после Петра Гуменника, передает «Матч ТВ».

«Какой‑то мальчик что‑то идиотское сказал. Политизированный мальчик, который говорил, что ему неприятно кататься с Петром. Мало ли что он не хочет. Ну не хочет — пусть не катается», — сказала Тарасова.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов, но после произвольной программы выиграл золото Игр.



Ранее украинский комментатор требовала перестать показывать Гуменника на ОИ.