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Российский легкоатлет погиб в зоне СВО

Мастер спорта по легкой атлетике Катунин погиб в зоне СВО
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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Призер всероссийских легкоатлетических соревнований, мастер спорта Евгений Катунин из Курска погиб в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Курской области.

«Был победителем Кубка России, завоевывал медали первенства России и Центрального федерального округа. Входил в число лучших молодых спортсменов на конкурсе общественного признания «Вершина»», — говорится в сообщении.

Спортсмен являлся рекордсменом региона на дистанции 110 метров с барьерами. В 2021 году ему было присвоено звание «мастер спорта России».

Спустя несколько месяцев после начала СВО Катунин принял решение участвовать в боевых действиях.

В конце 2024 года экс-футболист сборной России Алексей Бугаев, ранее осужденный за торговлю мефедроном, погиб на СВО. В октябре того же года в зоне боевых действий скончался российский хоккеист Егор Сорокин.

Ранее глава Федерации каратэ Новокузнецка погиб на СВО.

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