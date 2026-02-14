Российский фигурист объяснил провал Малинина на Олимпиаде

Фигурист Дикиджи о провале Малинина на Олимпиаде: он будто бы перестал стараться

Чемпион России 2025 года по фигурному катанию Владислав Дикиджи объяснил провал американца Ильи Малинина на Олимпиаде, предположив, что он перестал стараться после неудачного акселя в начале программы, передает «Чемпионат».

«Может быть, он с этим четверным акселем еще загнался, что его не сделал. Немного подбил его аксель, и потом Илья просто перестал уже стараться, будто бы сдался немного. Это сугубо моё мнение, как мне показалось», — сказал Дикиджи.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы.



Ранее Петр Гуменник уехал на метро после выступления на Олимпиаде.