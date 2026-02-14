Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров

Шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров
Санто Стефано/РИА Новости

Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров.

Россиянка показала время 1.28.495. Этот результат позволил пробиться ей в следующий круг. Забеги в 1/4 финала пройдут 16 февраля.

Также на дистанции 1500 метров не смог выйти в полуфинал россиянин Иван Посашков.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Олимпиады.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

17 февраля стартуют соревнования по фигурному катанию среди женщин, где выступит россиянка Аделия Петросян.

Ранее в Кремле высказались о выступлении фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!