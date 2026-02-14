Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров

Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров.

Россиянка показала время 1.28.495. Этот результат позволил пробиться ей в следующий круг. Забеги в 1/4 финала пройдут 16 февраля.

Также на дистанции 1500 метров не смог выйти в полуфинал россиянин Иван Посашков.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Олимпиады.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

17 февраля стартуют соревнования по фигурному катанию среди женщин, где выступит россиянка Аделия Петросян.



