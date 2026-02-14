Российский шорт-трекист не смог выйти в полуфинал Олимпиады на дистанции 1500 метров

Шорт-трекист Посашков не смог выйти в полуфинал ОИ на дистанции 1500 метров

Российский шорт-трекист Иван Посашков занял пятое место в четвертьфинале на дистанции 1500 метров и не смог выйти в полуфинал Олимпиады.

Первым в забеге стал латвиец Роберт Крузбергс, вторым стал итальянец Томас Надалини, замкнул тройку поляк Томас Пижеон. Именно они и вышли в полуфинал соревнований.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Российская шорт-трекистка Анна Крылова стартует на дистанции в 1000 метров в 22:59 мск.



Ранее впервые в истории золото зимней Олимпиады выиграл спортсмен из Бразилии.