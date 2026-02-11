Размер шрифта
Российская фигуристка рассказала, готова ли Петросян к тому, что судьи будут строго ее оценивать

Фигуристка Гербольдт: Петросян готова к строгости судей
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что Аделия Петросян готова к тому, что ее будут строго оценивать судьи на Олимпиаде.

«Я думаю, тренерский состав ее подготовил к тому, что российских спортсменов будут оценивать строго. Они взрослые люди, для них это не новость. Так что психологически Петросян должна быть готова к этому», — сказала Гербольдт.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

Ранее Евгений Плющенко отреагировал на прокат Петра Гуменника в короткой программе на ОИ.
 
