Хоккеист из США назвал Олимпиаду в Милане без России неполноценной

Хоккеист из США признал неполноценной Олимпиаду в Италии без россиян
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Американский нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски назвал неполноценной Олимпиаду без участия российских хоккеистов. Его слова приводит «Чемпионат».

«России, конечно же, не хватает на этом турнире. Надеюсь, что они скоро вернутся. Без России это не совсем то, неполная Олимпиада, неполноценная. Русские всегда привозят качественные составы, которые другие команды обеспечить не могут. Это красивый хоккей, которого не хватает, он нужен», — сказал Хмелевски.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее глава IIHF заявил о желании скорее вернуть Россию на международную арену.
 
