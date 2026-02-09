Размер шрифта
Сафонов в домашнем матче «ПСЖ» с «Марселем» трижды спас свой клуб

Матвей Сафонов отличился в победном матче «ПСЖ» против «Марселя»
Gonzalo Fuentes/Reuters

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отличился в Париже в матче чемпионата Франции против «Марселя». Об этом сообщает РИА Новости.

Хозяева забили в ворота гостей пять безответных мячей. Дважды отличился Усман Дембеле, по одному разу — Хвича Кварацхелия и Ли Кан Ин. Защитник «Марселя» Факундо Медина совершил автогол.

Защищавший ворота «ПСЖ» Сафонов в течение матча смог трижды спасти свой клуб почти от неминуемого гола.

Сафонов провел третий матч подряд после восстановления от перелома руки. И все три матча не пропустил в свои ворота ни одного мяча.

2 февраля сообщалось, что во Франции восхитились отбитым пенальти Сафоновым в матче со «Страсбургом».

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

Ранее экс-одноклубник Сафонова рассказал, сможет ли футболист стать первым номером «ПСЖ».
 
