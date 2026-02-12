В России появилась гора ЦСКА

Безымянной горе Главного Кавказского хребта в Кабардино-Балкарии было присвоено название. Такое распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Гора «ЦСКА» распологается на территории с географическими координатами 43°18,7' северной широты и 42°31,0' восточной долготы и абсолютной высотой 3721 метр.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее ЦСКА выиграл первый в 2026 году трофей.