Комментатор из России может сесть в тюрьму из-за оскорбления юных казахстанцев

На омского комментатора могут завести дело из-за оскорбления юных казахстанцев
Виталий Белоусов/РИА Новости

Спортивный комментатор «12 канала» Максим Гречанин допустил оскорбительные высказывания в адрес казахстанцев, назвав их «чебуродами», во время матча между «Сибирью» и ХК «Астана» на детско-юношеском турнире в Омске.

После журналист заявил изданию shaiba.kz, что произнес оскорбления случайно и не подумал, что микрофон окажется включенным.

«То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча, вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК «Астана», ни в отношении любой другой команды. Это было грубо и неэтично с моей стороны и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран», — позже сказал Гречанин.

Несмотря на извинения, на комментатора поступили жалобы от родителей юных спортсменов, и его дальнейшая карьера на телеканале находится под вопросом. Кроме того, на журналиста могут завести уголовное дело по статье о разжигании национальной и религиозной розни. В Казахстане за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Ранее экс-супругу боксера Дмитрия Бивола могут завести два уголовных дела по статьям о разжигании национальной и религиозной розни.

