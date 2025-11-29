Стало известно, что грозит бойцу поп-ММА за избиение блогера

Бойцу поп-ММА Шовхалу Чурчаеву может грозить серьезное наказание за избиение в Дубае блогера Субхана Мамедова прямо во время стрима. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов).

«В Дубае очень много мер принимают в отношении общественной безопасности. И по их законодательству за телесные повреждения, оскорбления в общественных местах, на работе, могут быть крупные штрафы и тюремные сроки. Здесь блогеру были, вероятно, причинены серьезные телесные повреждения. По аналогии с российским законодательством, в Дубае серьезными считают повреждения, которые повлекли нетрудоспособность более 20 дней. У нас, в России, средняя степень тяжести квалифицируется по ст. 112 УК РФ, где нетрудоспособность составляет 21 день — минимальная разница.

Но там идет крупный штраф и наказание до пяти лет лишения свободы. Также законодательство Дубая во многом схоже с американским в том плане, что в каждом эмирате, как и в каждом штате США, действуют свои законы. И если дойдет дело до суда, будет учитываться, в каком эмирате совершено преступление, что за человек его совершил, является ли он гражданином страны. Может грозить депортация, запрет на въезд и иные правовые последствия.

Если бы, например, избиение произошло на борту российского самолета в Дубае, то дело бы рассматривалось в России по нашему уголовному кодексу. Потому что преступления на воздушном судне или на корабле нашей страны считаются нарушениями на территории РФ.

Последствия для бойца ММА будут, возможно, серьезные. Зависит от того, как будет действовать его защита. Но в Дубае очень строго следят за общественной безопасностью. И, как я сказал, даже оскорбление на улице может привести к году тюрьмы и к крупному штрафу», — заявил Сильвестри.

Ранее Мамедов оскорбил Чурчаева тем, что рассказал о его унижении перед руководством UFC.