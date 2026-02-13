Коростелев бежит за медалью

Здесь Савелий уже 26-й, но отстает на 22 секунды от норвежца Эйнара Хедегарта.
На первой отсечке Коростелев показывает 32-е время, уступая 14,5 секунд французу Матису Деложу.
Стартовал россиянин! Тем временем, на трассу уже вышли все его основные конкуренты, в том числе норвежцы. В лидерах уверенно идет Йоханнес Клебо.
Гонка началась! Савелий выходит на старт под 70-м номером.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Болеем за Савелия Коростелева, который сегодня бежит гонку с раздельным стартом на 10 км.