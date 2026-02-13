Размер шрифта
Коростелев бежит за медалью

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км, мужчины. ОНЛАЙН
РИА Новости

Савелий Коростелев поборется за медаль в последней для себя гонке на этой Олимпиаде. Он бежит 10 километров с раздельным стартом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
3,7 км

Здесь Савелий уже 26-й, но отстает на 22 секунды от норвежца Эйнара Хедегарта.

1,8 км

На первой отсечке Коростелев показывает 32-е время, уступая 14,5 секунд французу Матису Деложу.

14:20

Стартовал россиянин! Тем временем, на трассу уже вышли все его основные конкуренты, в том числе норвежцы. В лидерах уверенно идет Йоханнес Клебо.

13:45

Гонка началась! Савелий выходит на старт под 70-м номером.

13:30

Здравствуйте, уважаемые читатели! Болеем за Савелия Коростелева, который сегодня бежит гонку с раздельным стартом на 10 км.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!