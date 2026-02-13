Размер шрифта
Олимпийский чемпион призвал Гуменника пойти на риск в произвольной программе на ОИ

Васильев: Гуменнику надо идти ва-банк в произвольной программе на ОИ
Санто Стефано/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что фигуристу Петру Гуменнику нечего больше терять, чтобы попробовать рискнуть в прокате произвольной программы на Олимпиаде. Его слова передает РИА Новости.

«Петру теперь надо идти ва-банк. В короткой программе на его результат повлияло то, что он, скорее всего, переволновался и у него было недостаточно международной соревновательной практики. Сейчас ему терять нечего, надо рисковать и постараться показать чудо», — сказал Васильев.

Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.

В короткой программе Гуменник зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее стало известно, когда Гуменник покинет Италию после выступления на Олимпиаде.
 
