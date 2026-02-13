Российских гребцов допустили до международных турниров во всех классах

Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований во всех классах судов. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации гребного спорта России (ФГСР) .

«Исполнительный комитет World Rowing разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в нейтральном статусе во всех классах судов на всех соревнованиях. Расширение списка дисциплин и турниров подтверждает, что мы движемся в верном направлении, и даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты», — сказано в сообщении ФГСР.

Ранее атлеты из двух стран допускались только до соревнований одиночек и двоек.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Италии назвали недопуск россиян к соревнованиям возмутительным.