В «Динамо» признались, почему клуб уже почти 50 лет не может стать чемпионом России

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал, почему клуб уже около 50 лет не становился чемпионом России, передает «Известия».

«Много раз складывалось сочетание определенных факторов, которые, к сожалению, не давали нам взять трофей. Относительно недавний финал Кубка России 2022 года, когда мы проиграли «Спартаку» (1:2). Не забили пенальти в концовке, не сравняли счет. Потом 2024 год и последний тур чемпионата с «Краснодаром» (0:1), были на волоске от золота, но что-то не сложилось», — сказал Ивлев.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). На пятой строчке идет калининградская «Балтика» (35). «Динамо» идет на десятом месте, имея в активе 21 балл.

Ранее ЦСКА проиграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ.