В «Динамо» признались, почему клуб уже почти 50 лет не может стать чемпионом России

В «Динамо» объяснили определенными факторами 50-летний провал в чемпионате
Сергей Бобылев/РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал, почему клуб уже около 50 лет не становился чемпионом России, передает «Известия».

«Много раз складывалось сочетание определенных факторов, которые, к сожалению, не давали нам взять трофей. Относительно недавний финал Кубка России 2022 года, когда мы проиграли «Спартаку» (1:2). Не забили пенальти в концовке, не сравняли счет. Потом 2024 год и последний тур чемпионата с «Краснодаром» (0:1), были на волоске от золота, но что-то не сложилось», — сказал Ивлев.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). На пятой строчке идет калининградская «Балтика» (35). «Динамо» идет на десятом месте, имея в активе 21 балл.

Ранее ЦСКА проиграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ.
 
