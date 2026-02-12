Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Журова ответила на призыв Дегтярева не пускать в РФ сменивших гражданство спортсменов

Депутат ГД Журова: в смене спортивного гражданства россиянами есть плюсы
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова в беседе с «Ридусом» прокомментировала призыв министра спорта и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева запретить въезд в страну атлетам, сменившим спортивное гражданство.

Парламентарий не понимает, на каких юридических основаниях это можно осуществить и как относиться к зарубежным спортсменам, сменившим гражданство на российское. Более того, по мнению Журовой, в выступлениях российских атлетов за иностранные команды есть и позитивные моменты.

«Многие наши спортсмены переехали не в США, а в страны — бывшие республики Советского Союза. Наши сборные не пострадали от этого, поскольку переехали туда далеко не первые номера, а ребята, которые не проходили отбор в сборную. Зато представительство Русского мира на любой олимпиаде и чемпионате мира теперь становится в несколько раз больше», — отметила депутат.

Как заявил Дегтярев, в стране активно борются с решениями спортсменов менять спортивное гражданство ради других сборных. По его мнению, таких атлетов необходимо «всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта».

Ранее в Госдуме допустили скорое возвращение россиян на международные турниры.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!