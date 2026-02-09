«Зенит» объявил о подписании игрока «Аль-Насра»

Петербургский «Зенит» официально объявил о подписании контракта с колумбийским нападающим «Аль-Насра» Джоном Дураном. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Соглашение с игроком заключено на правах аренды, которая рассчитана до конца июня 2026 года.

Футболист выступал в Турции, а год назад перешел из английской «Астон Виллы» в саудовский «Аль-Наср» за сумму в 77 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел в аренде за «Фенербахче», где выступает на правах аренды, 20 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее на Украине футболиста лишили капитанской повязки из-за русского языка.