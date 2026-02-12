Юлия Плешкова заняла место в топ-20 в супергиганте на Олимпиаде-2026

Российская горолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде.

Россиянка преодолела трассу за 1 минуту 26,32 секунды. Победительницей соревнований стала итальянка Федерика Бриньоне — 1:23,41. Серебро досталось француженке Роман Мирадоли (+0,41), замкнула тройку сильнейших австрийка Корнелии Хюттер (+0,52).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию 6-го дня соревнований.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.



Ранее Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске.