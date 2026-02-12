Взять медаль: Непряева стартует на Олимпиаде в индивидуальной гонке. LIVE

Отметка 3,7 км преодолена россиянкой, отставание от идущей первой спортсменки увеличилось до 13 секунд.
Отметку в 1,8 км Непряева проходит с отставанием в девять секунд от лидера.
Все, Даша в гонке! Удачи!
Предварительным лидером на дистанции 1,8 км является канадка Лилиан Ганьон.
Поехали! Дарья Непряева выйдет на старт под 29-м номером!
Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо разыгрываются медали у женщин в индивидуальной гонке с участием россиянки Дарьи Непряевой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.