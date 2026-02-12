Размер шрифта
Спорт

Взять медаль: Непряева стартует на Олимпиаде в индивидуальной гонке. LIVE

ОИ-2026. Лыжные гонки. Женщины. Индивидуальная гонка. ОНЛАЙН
Maxim Thore/Global Look Press

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо разыгрываются медали у женщин в индивидуальной гонке с участием россиянки Дарьи Непряевой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
15:25

Отметка 3,7 км преодолена россиянкой, отставание от идущей первой спортсменки увеличилось до 13 секунд.

15:20

Отметку в 1,8 км Непряева проходит с отставанием в девять секунд от лидера.

15:15

Все, Даша в гонке! Удачи!

15:10

Предварительным лидером на дистанции 1,8 км является канадка Лилиан Ганьон.

15:00

Поехали! Дарья Непряева выйдет на старт под 29-м номером!

14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо разыгрываются медали у женщин в индивидуальной гонке с участием россиянки Дарьи Непряевой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
 
