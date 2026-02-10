Размер шрифта
ЦСКА выиграл первый в 2026 году трофей

ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Футболисты московского ЦСКА стали победителями Зимнего кубка РПЛ.

В последнем туре турнира ЦСКА в серии послематчевых пенальти обыграл петербургский «Зенит», а московское «Динамо» переиграло «Краснодар».

В турнирной таблице ЦСКА и «Динамо» набрали по пять очков, «Краснодар» и «Зенит» набрали по четыре балла. «Краснодар» оказался выше по дополнительным показателям.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой.

Ранее на Украине футболиста лишили капитанской повязки из-за русского языка.
 
