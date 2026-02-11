Трансфер попавшегося на допинге украинца Мудрика признали худшим в чемпионате Англии

Украинский полузащитник Михаил Мудрик был назван худшим трансфером в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) за всю историю. Рейтинг худших приобретений АПЛ опубликовал ESPN.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. На второй строчке оказался Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за €95 млн), на третьей — Николя Пепе, перешедший из «Лилля» в «Арсенал» за € 80 млн.

17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

14 января стало известно, что Футбольная ассоциация Англии приступила к разбирательству по допинговому делу Мудрика. Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

Ранее Мудрик был вновь лишен водительских прав.