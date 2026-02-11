Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Трансфер попавшегося на допинге украинца Мудрика признали худшим в чемпионате Англии

Украинский игрок Мудрик признан худшим трансфером в истории АПЛ по версии ESPN
IMAGO/Global Look Press

Украинский полузащитник Михаил Мудрик был назван худшим трансфером в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) за всю историю. Рейтинг худших приобретений АПЛ опубликовал ESPN.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. На второй строчке оказался Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за €95 млн), на третьей — Николя Пепе, перешедший из «Лилля» в «Арсенал» за € 80 млн.

17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

14 января стало известно, что Футбольная ассоциация Англии приступила к разбирательству по допинговому делу Мудрика. Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

Ранее Мудрик был вновь лишен водительских прав.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!