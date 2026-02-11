Размер шрифта
«Нельзя даже в нейтральном статусе»: украинский фигурист о допуске россиян на Олимпиаду

Украинский фигурист Марсак: россиян нельзя допускать даже в нейтральном статусе
Raniero Corbelletti/Global Look Press

Украинский фигурист Кирилл Марсак резко отреагировал на допуск Международным олимпийским комитетом (МОК) российских спортсменов на Олимпиаду в Италии, передает DW (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) Sports.

«Даже в нейтральном статусе им нельзя было разрешать выступать. Большинство из них тайно поддерживают этот конфликт, и тому есть доказательства, но МОК, к сожалению, не обращал на это внимание. Как можно говорить, что спорт вне политики? Они представляют свою страну, свой флаг. Это и есть политика», — заявил Марсак.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия Олимпиады.

Ранее глава УАФ Андрей Шевченко выступил против возвращения России на международную арену.
 
