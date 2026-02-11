«Трудно представить»: во Франции не верят в шанс Гуменника на медаль ОИ

Французская журналистка L'Equipe и обозревательница фигурного катания на Олимпийских играх Селин Нони не стала говорить, что российского фигуриста Петра Гуменника недооценили в короткой программе на Олимпийских играх — 2026. Ее слова приводит Sport24.

«Возможно, такие результаты Петра связаны с тем, что ему пришлось менять музыку за несколько дней до старта из-за авторских прав. Мне трудно представить, что Гуменник сможет добраться до пьедестала, и не думаю, что он будет претендовать на медали», — отметила она.

В своем прокате спортсмен зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла.

Позже спортсмен сообщил, что у него лопнул шнурок во время короткой программы на Олимпиаде.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее мать Гуменника обратилась к судьям после короткой программы на ОИ-2026.