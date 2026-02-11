«Играют не в свою силу»: российский тренер объяснил низкие шансы ЦСКА на чемпионский титул

Тренер Непомнящий: ЦСКА играет не в свою силу, не на максимальном потенциале

Известный российский тренер Валерий Непомнящий указал на проблемы московского ЦСКА после матча в Зимнем кубке РПЛ. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Были большие фрагменты, хорошие таймы, но пока все играют не в свою силу, не на максимальном потенциале. Первые таймы были хорошие, когда армейцы выпускали оптимальный состав. Но это у всех было так же», — сказал Непомнящий

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой.

Ранее ЦСКА выиграл первый в 2026 году трофей.