Игроки клуба РПЛ устроили массовую драку с соперниками во время матча

Футболисты самарского клуба «Крылья Советов», который выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ), и команды «КАМАЗ» из Набережных Челнов устроили массовую драку во время товарищеского матча на сборах в Турции.

Защитник самарцев Николай Рассказов головой ударил игрока соперника Ацамаза Ревазова в лоб, разбив ему лицо до крови. Сразу после этого на поле выбежали футболисты и сотрудники обеих команд, устроив массовую потасовку. По итогу было принято решение не продолжать матч и не играть второй тайм. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «КАМАЗа».

«Крылья Советов» в турнирной таблице РПЛ идут на 12-м месте после 18-ти сыгранных туров. «КАМАЗ» расположился на пятой строчке турнирной таблице Первой лиги после 21 сыгранной встречи.

2 февраля самарский клуб сообщил о завершении работы по выплате долга перед компанией «РТ-Капитал», указав, что суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года составил почти 1,1 млрд рублей.

Ранее «Зенит» объявил о подписании игрока «Аль-Насра».