Девушка признавшегося в измене биатлониста ответила ему

Девушка биатлониста Легрейда ответила ему после признания в измене на Олимпиаде
Kalle Parkkinen/Global Look Press

Девушка норвежского биатлониста Стурлы Холм Легрейда ответила на публичное признание спортсмена в чувствах на Олимпиаде. Ее слова передает VG.

«Простить сложно. Даже после признания в любви перед всем миром. Я не хотела оказаться в таком положении, и мне больно в нем находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу», — сказала девушка.

Ранее Легрейд после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии признался, что сожалеет из-за совершенной измены.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов.

Ранее стало известно о скором проведении Ильей Авербухом шоу с олимпийскими чемпионами на фестивале «Winter Fest».
 
