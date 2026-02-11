Девушка признавшегося в измене биатлониста ответила ему

Девушка биатлониста Легрейда ответила ему после признания в измене на Олимпиаде

Девушка норвежского биатлониста Стурлы Холм Легрейда ответила на публичное признание спортсмена в чувствах на Олимпиаде. Ее слова передает VG.

«Простить сложно. Даже после признания в любви перед всем миром. Я не хотела оказаться в таком положении, и мне больно в нем находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу», — сказала девушка.

Ранее Легрейд после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии признался, что сожалеет из-за совершенной измены.

