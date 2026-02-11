Завоевавший бронзу на Олимпиаде‑2026 биатлонист признался в измене

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии раскрыл подробности личной жизни. Его слова передает NRK.

«Шесть месяцев назад я встретил любовь всей жизни. Самую красивую и добрую женщину на свете, а три месяца назад совершил самую большую ошибку в жизни и изменил ей», — признался биатлонист.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов.

Ранее Евгений Плющенко назвал грязными прыжки Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде.