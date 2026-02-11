Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 11 февраля 2026 года

Россияне выступили в лыжных гонках, санях и фигурном катании на ОИ 11 февраля

Российские спортсмены выступили в лыжных гонках, санном спорте и фигурном катании на Олимпиаде в Милане 11 февраля. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли преодолеть квалификацию в спринте. Непряева заняла в квалификации 36-е место. Коростелев также не смог попасть в топ-30, чтобы отобраться в следующий раунд соревнований. Саночница Дарья Олесик заняла итоговое 13-е место, фигурист Петр Гуменник стал 12-м в произвольной программе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

