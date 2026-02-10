Губерниев отреагировал на замедление Telegram в России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев связал замедление Telegram c плохими выступлениями на Олимпиаде. Об этом Губерниев написал в своеь Telegram-канале.

«Сегодня Telegram ты замедляешь — а завтра на Олимпиаде плохо выступаешь», — написал Губерниев.

До этого в Роскомнадзоре заявили, что по решению уполномоченных органов продолжают введение последовательных ограничений против Telegram с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан. РКН сообщил, что позиция государства по работе социальных сетей и интернет-сервисов на территории России остается неизменной.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко говорил, что вопрос замедления работы мессенджера Telegram в профильном комитете не обсуждался.

