Непряева не сумела квалифицироваться в спринте на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева не сумела квалифицироваться в гонке классического спринта на зимних Олимпийских играх — 2026.

Она преодолела дистанцию за 3.51,6 и не попала в топ-30 лучших лыжниц. Непряева заняла итоговое 36-е место и проиграла 15,4 секунды шведке Линн Сван, которая показала лучший результат в квалификации.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований в спринте.

Первым стартом для Непряевой на Олимпиаде стал скиатлон, где она заняла 17-ю позицию.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Всего в зимних Олимпийских играх — 2026 примут участие 13 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Они не приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась поздним вечером 6 февраля на миланском футболистом стадионе «Сан-Сиро».

