Стало известно, будет ли сторона Коростелева вновь оспаривать четвертое место на ОИ

Российская сторона не будет оспаривать результат Коростелева в скиатлоне на ОИ

Российская сторона приняла решение не продолжать оспаривать результат лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на зимних Олимпийских играх — 2026. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Коростелев имел право продолжить оспаривать результат в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, а затем — в Спортивном арбитражном суде, однако от этой идеи отказались.

8 февраля Коростелев занял четвертое место на Олимпиаде в скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал француз Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона сразу после гонки подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза, тем самым лишив Коростелева возможности подняться в тройку.

Ранее была названа главная проблема, с которой столкнулся Коростелев в первой гонке ОИ.