Глава УАФ Шевченко выступил против возвращения России на международную арену

Глава УАФ Шевченко: мы против возвращения россиян в футбол
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выразил протест возможному возвращению российских спортсменов на международные турниры. Его слова передает пресс-служба УАФ.

«Хочу начать с главной новости недели. Речь идет об интервью президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном допуске россиян в футбол. УАФ среагировала немедленно. Вы все видели наше заявление. Мы четко высказали нашу позицию, которая неизменна: пока идет конфликт, мы категорически против возвращения россиян в футбол», — заявил Шевченко.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее на Украине футболиста лишили капитанской повязки из-за русского языка.
 
