Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр

Итальянский сенатор Вескови назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Итальянский сенатор Мануэл Вескови высказался против отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх под национальным флагом, передает РИА Новости.

«Я верю, что есть сферы — и спорт, безусловно, одна из них, — где это момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какое-либо отстранения. Культура и спорт не должны терпеть лишения из-за войн и политики, атлеты и артисты не должны нести последствия из-за политической ситуации», — заявил Вескови.

Как пишет издание The New York Times, вскоре МОК должен отменить приостановку членства Олимпийского комитета России, что позволит россиянам выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил о несправедливости санкций против России, напомнив про вторжение США в Венесуэлу и военных действиях Израиля в Газе.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее Доминик Гашек ответил на слова Кучерова о неучастии России на Олимпиаде в Италии.
 
