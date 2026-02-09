Во Франции не считают, что нарушение Деложа лишило Коростелева бронзы

Французский журналист L'Equipe и обозреватель лыжных гонок на Олимпиаде Квентин Колдефи заявил, что нарушение француза Матиса Деложа не является причиной проигрыша российского лыжника Савелия Коростелева. Его слова передает Sport24.

«Ошибка Деложа была непреднамеренной и не дала ему никакого преимущества — эпизод произошел задолго до финиша. Коростелев в финальном круге уже не выдерживал темп лидеров и вернулся в борьбу лишь потому, что соперники впереди сбавили ход. На заключительном подъеме Делож был явно сильнее всех, кто шел за Клебо», — сказал Колдефи.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды, заняв четвертое место.

Маркус Крамер является главным тренером сборной Италии по лыжным гонкам. Он также работал со сборной России с 2015 по 2022 год.

Ранее в Госдуме назвали прекрасным результат Коростелева на ОИ.