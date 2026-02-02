«Снова это сделал»: во Франции отреагировали на отраженным пенальти Сафонова

Пресс-служба высшего дивизиона чемпионата Франции в социальной сети Х прокомментировала отраженный пенальти российским вратарем парижского «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в матче со «Страсбургом».

«Он снова это сделал… Матвей Сафонов!» — написала пресс-служба Лиги 1.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на 20-й минуте отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паникелли. Это первый отраженный им пенальти в основное время в составе парижан. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

«ПСЖ» с 48 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 30 очками занимает седьмую позицию.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

Ранее Сафонов пропустил гол между ног в матче Лиги 1.