Дочь Тутберидзе сражается за медаль на Олимпиаде. LIVE

Фигурное катание. Олимпийские игры. Командный турнир. ОНЛАЙН

На Олимпийских играх — 2026 в Милане стартует командный турнир по фигурному катанию. В первый день выступят дуэты с ритм-танцем, а также свою короткую программу покажут спортивные пары и женщины. Дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — в паре со своим супругом Глебом Смолкиным претендует на медаль в составе сборной Грузии. Раньше дуэт представлял Россию, но сменил спортивное гражданство в 2023 году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Трансляция
Автообновление
15:55

На льду — бывшая россиянка Екатерина Куракова, которая выступает за сборную Польши!

15:54

Оценка Кристен Спурс — 48,28 балла.

15:53

Кристен чисто исполнила первый тройной прыжок, но затем недокрутила каскад 3+2, а финальный прыжок — аксель — и вовсе получился 1,5 оборота вместо 2,5. Он не будет засчитан, так как одинарные прыжки запрещены в короткой программе. В целом видно, что фигуристке было немного тяжело докатать программу до конца.

15:49

На льду — Кристен Спурс из Великобритании!

15:48

Оценка Чжан за короткую программу — 59,83 балла.

15:47

Чжан исполнила каскад 3+3, но недокрутила второй прыжок (тройной тулуп) и с трудом выехала с него. Остальные прыжки китайская фигуристка исполнила без помарок, а также справилась с вращениями и дорожкой — судьи оценили их на максимально высокий, четвертый уровень сложности. В целом выступление получилось солидным и очень спокойным. Эмоций не хватало, но фигуристка лишь в пятый раз выступает на взрослом уровне — и сразу Олимпиада. Так что зажатость и нервозность можно понять.

15:42

Открывает выступления женщин Чжан Жуйян из Китая!

15:39

На разминку вышли женщины-одиночницы! Порядок выступления в короткой программе:

15:23

На данный момент команды набрали такие баллы:

15:21

Итоги выступления спортивных пар в короткой программе:

15:15

Оценка японских фигуристов Миуры и Кихары — 82,84 балла!

15:12

Миура и Кихара выступили потрясающе! Весь прокат прошел на высочайшей скорости. Параллельные вращения получились изумительно синхронно, тройной выброс тоже был исполнен уверенно и впечатляюще. Все элементы выполнены в целом хорошо.

15:08

На льду — японская пара Рику Миура и Рюити Кихара!

15:08

Оценка Метелкиной и Берулавы — 77,54 балла! Потрясающий результат.

15:06

Экс-россияне выдали отличный прокат! Тройной прыжок, блестящий тройной выброс, тройной подкрут, тодес были исполнены блестяще! Стоит отметить, что не очень получилось параллельное вращение — фигуристы сильно разошлись, а также неуверенной вышла высокая поддержка.

15:02

На льду — бывшие россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые выступают за сборную Грузии!

15:00

Оценка итальянских фигуристов — 76,65 балла.

14:59

Итальянцы выдали отличный по своим меркам прокат на домашней Олимпиаде, особенно учитывая недавнюю травму Сары. Их тренеры даже расчувствовались и не смогли сдержать слез. После тройного выброса Сара сильно наклонилась вперед на выезде, но сумела удержать равновесие. Дорожка шагов, поддержки, вращения были исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности.

14:54

На льду — Сара Конти и Никколо Мачии из Италии!

14:47

Американцы Элли Кам и Дэнни О'Ши получили 66,59 балла!

14:45

К несчастью, американцы не смогли показать полностью чистый прокат. Элли упала с тройного выброса, также ребята не докрутили параллельный тройной сальхов. Но в остальном все было хорошо, особенно удалась заключительная поддержка — на максимальный, четвертый уровень сложности.

14:41

На льду — Элли Кам и Дэнни О'Ши из сборной США!

14:40

Оценка британских фигуристов — 57,29 балла.

14:39

К сожалению, Анастасия упала после тройного выброса и с трудом выехала с параллельного двойного акселя. И в целом британская пара с трудом выдержала этот прокат до конца: скорость постоянно падала, многие элементы получились не очень уверенно.

14:35

На льду — Анастасия Вайпан-Ло и Люк Дигби из Великобритании!

14:34

Канадцы Перейра и Мишо получили 68,24 балла за короткую программу!

14:32

Канадцы хорошо исполнили тройной подкрут, но на выезде девушка неожиданно запнулась. Также спортсмены сильно разошлись во вращениях, за что судьи сняли целых полбалла. К счастью, в остальном все было хорошо: Лия и Треннт здорово исполнили тодес, параллельный тройной прыжок и поддержки;

14:27

На льду — Лия Перейра и Треннт Мишо из Канады!

14:03

Сейчас у нас небольшой перерыв на заливку льда перед выступлением шести оставшихся пар.

14:02

Оценки чешских фигуристов Щетининой и Возняка — 60,20 баллов.

13:58

К сожалению, чешские фигуристы допустили пару ошибок, но они все равно откатались наотмашь и сияли улыбкой на всю арену. Что же не получилось у ребят? Михал чуть не упал на параллельном тройном прыжке — перевалился на вторую ногу на приземлении и оперся об лед рукой, — а также спортсмены сильно разошлись на параллельных вращениях. Но остальные элементы выглядели хорошо, хотя сами были не очень высокого уровня сложности.

13:55

На льду — чешские фигуристы Юлия Щетинина и Михал Возняк! Юлия раньше представляла Россию.

13:54

Оценка французов Камиллы и Павла Ковалевых — 63,72 балла.

13:53

Французы выступили неплохо. Была только одна грубая ошибка: Камилла скрутила двойной тулуп вместо тройного во время параллельного прыжка. В остальном ребята справились — хорошо сделали тройной подкрут, высокие поддержки, тройной выброс и параллельные вращения. Правда, элементы были не максимального уровня сложности, но зато все сделано чисто.

13:49

На льду — французы Камилла и Павел Ковалевы! Павел раньше выступал за Россию.

13:48

Оценка Вэньцзин и Хана — 65,37 балла.

13:47

Очень жаль китайских спортсменов... В самом начале проката Вэньцзин перевалилась на вторую ногу и коснулась льда рукой на первом параллельном прыжке.

А затем Суй очень болезненно упала всем телом на лед после тройного выброса. В целом весь прокат получился безэмоциональным и скомканным.

Зрители поддерживали легендарных спортсменов на каждом элементе громкими овациями, но этого было недостаточно.

13:43

На льду — легендарная китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун!

13:22

Порядок выступления спортивных пар:

13:20

Через 15 минут — после заливки льда — стартует короткая программа спортивных пар.

13:18

Итоги ритм-танца:

13:16

Оценка британских фигуристов — 86,85 балла! Это их личный рекорд. Заслуженно, браво!

13:08

Оценки Чок и Бейтс — 91,06 балла! Невероятно! Это первое место.

13:07

Чок и Бейтс выдали все в этом ритм-танце! Потрясающая пластика, сложнейшие акробатические элементы, которые вызывали восхищенные овации по всей арене, и зашкаливающая энергетика! Американские фигуристы показывают, что готовы выигрывать Олимпийские игры.

13:09

Закрывают ритм-танец Лайла Фир и Льюис Гибсон!

13:02

На льду — Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США!

13:01

Оценка Гиньяр и Фаббри — 83,54 балла! Третье промежуточное место на данный момент.

13:00

При поддержке итальянских фанатов, которые встречали овациями почти каждый элемент, Гиньяр и Фаббри выдали один из лучших прокатов в своей жизни: твиззлы, поддержки, параллельная дорожка — все было изумительно! И главное — все было наполнено эмоциями, фигуристы откатались наотмашь.

12:57

На льду — итальянцы Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри! Местная публика громогласным криком приветствует своих спортсменов.

12:56

Гиллес и Пуарье выдали шикарный прокат! Все элементы выглядели четко, и внешне казалось, что делать их очень легко. Оценка канадских фигуристов — 85,79!

12:50

На льду — канадцы Пайпер Гиллес и Пол Пуарье!

12:49

Оценка Дианы Дэвис и Глеба Смолкина — 78,97 балла! Отличные баллы для молодого дуэта, который во второй раз выступает на Олимпийских играх.

12:47

Дэвис и Смолкин зажгли в образе двух отвязных рокеров. Улыбка не сходила с лица, ребята отдавали все свои силы и эмоции. Фигуристы выдали отличные синхронные твиззлы, впечатляющую параллельную дорожку, а также вызвали овации зрителей сложными высокими поддержками.

12:43

На льду — Диана Дэвис и Глеб Смолкин!

12:37

На разминку вышла вторая группа выступающих, среди которых — бывшая российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые теперь выступают за Грузию.

12:35

Оценка фигуристов из Южной Кореи — 70,55 балла! Второе место на данный момент после Фурнье Бодри и Сизерона.

12:33

Южнокорейские фигуристы выдали шикарный ритм-танец — со множеством интересных фишек: например, всю вторую половину проката ребята зажигали под рэп, показывая элементы хип-хопа и заводя публику активными движениями. С точки зрения техники Лим и Кун показали свой максимум — все выглядело четко и слаженно.

12:30

На льду — Анна Лим и Е Куан из Южной Кореи!

12:29

Оценка Фурнье Борди и Сизерона — 89,98 балла! Конечно, они становятся лидерами на данный момент — с огромным отрывом.

12:27

Фурнье Бодри и Сизерон показали очень гладкий и синхронный танец, который выглядел внешне очень легким и пластичным. Видно, что фигуристы пока не выдали свой максимум, — особенно в плане эмоций, но в командном танце важно не подвести свою сборную, поэтому некоторая зажатость понятна.

12:23

На льду — французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон!

12:22

Оценка японских спортсменов — 68,64 балла! Утана и Морита исполнили весь танец на высокой скорости и очень пытались четко исполнить каждый элемент.

12:16

На льду — Утана Йошида и Масая Морита из сборной Японии!

12:15

Оценка польского дуэта — 60,23 балла!

12:10

На льду — София Довгаль и Виктор Кулеша из Польши!

12:09

Оценка Ван Шиюэ и Лю Синьюй за ритм-танец — 64,92 балла! Спортсмены выступили без явных ошибок, но ничего особенного не показали.

12:05

Открывают прокаты Ван Шиюэ и Лю Синьюй из сборной Китая!

11:45

Напомним правила командного турнира: в короткой программе выступают 10 команд, а в произвольную проходят только пять. Команды могут провести две замены фигуристов между короткой и произвольной программами. Спортсмены получают за свои прокаты баллы, которые затем переводятся в очки: за первое место даются 10 очков, за второе — девять, за третье — восемь и так далее. После этого очки, заработанные всеми фигуристами команды во всех программах, суммируются, и выявляются победитель и призеры Олимпийских игр.

11:40

Порядок выступления дуэтов в ритм-танце:

11:35

Сегодня в 11.55 мск стартует ритм-танец, в 13.35 — короткая программа спортивных пар, а в 15.35 — короткая программа женщин-одиночниц.

11:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на Олимпийских играх стартует командный турнир, в котором примут участие 10 сборных, — США, Япония, Италия, Канада, Грузия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша. Россию, к сожалению, не допустили, но в этих командах довольно много наших бывших соотечественников.

Так, за сборную Грузии выступает дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — в паре с супругом Глебом Смолкиным, которые еще на прошлой Олимпиаде-2022 представляли Россию. Сборная Грузии в целом почти полностью состоит из бывших россиян — помимо Дэвис и Смолкина, это Анастасия Метелкина и Лука Берулава (парное катание), а также Анастасия Губанова (одиночное катание). Единственный грузин, который никогда не представлял сборную России, — это чемпион Европы Ника Эгадзе. Но и он долгие годы живет в Москве и тренируется у Этери Тутберидзе.

Andrew Boyers/Action Images via Reuters
13:13

Фир и Гибсон выступили изумительно! Особенно учитывая, с каким давлением им пришлось столкнуться после потрясающего проката Чок и Бейтс. Ритм-танец британцев под Spice Girls выглядел очень танцевально, легко и зажигательно. С ними хотелось пуститься в пляс. Не каждый танец сегодня выглядел так легко и действительно напоминал танец, а не акробатическим номером (хоть и потрясающим).
 
