Дочь Тутберидзе сражается за медаль на Олимпиаде. LIVE

На льду — бывшая россиянка Екатерина Куракова, которая выступает за сборную Польши!
Оценка Кристен Спурс — 48,28 балла.
Кристен чисто исполнила первый тройной прыжок, но затем недокрутила каскад 3+2, а финальный прыжок — аксель — и вовсе получился 1,5 оборота вместо 2,5. Он не будет засчитан, так как одинарные прыжки запрещены в короткой программе. В целом видно, что фигуристке было немного тяжело докатать программу до конца.
На льду — Кристен Спурс из Великобритании!
Оценка Чжан за короткую программу — 59,83 балла.
Чжан исполнила каскад 3+3, но недокрутила второй прыжок (тройной тулуп) и с трудом выехала с него. Остальные прыжки китайская фигуристка исполнила без помарок, а также справилась с вращениями и дорожкой — судьи оценили их на максимально высокий, четвертый уровень сложности. В целом выступление получилось солидным и очень спокойным. Эмоций не хватало, но фигуристка лишь в пятый раз выступает на взрослом уровне — и сразу Олимпиада. Так что зажатость и нервозность можно понять.
Открывает выступления женщин Чжан Жуйян из Китая!
На разминку вышли женщины-одиночницы! Порядок выступления в короткой программе:
На данный момент команды набрали такие баллы:
Итоги выступления спортивных пар в короткой программе:
Оценка японских фигуристов Миуры и Кихары — 82,84 балла!
Миура и Кихара выступили потрясающе! Весь прокат прошел на высочайшей скорости. Параллельные вращения получились изумительно синхронно, тройной выброс тоже был исполнен уверенно и впечатляюще. Все элементы выполнены в целом хорошо.
На льду — японская пара Рику Миура и Рюити Кихара!
Оценка Метелкиной и Берулавы — 77,54 балла! Потрясающий результат.
Экс-россияне выдали отличный прокат! Тройной прыжок, блестящий тройной выброс, тройной подкрут, тодес были исполнены блестяще! Стоит отметить, что не очень получилось параллельное вращение — фигуристы сильно разошлись, а также неуверенной вышла высокая поддержка.
На льду — бывшие россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые выступают за сборную Грузии!
Оценка итальянских фигуристов — 76,65 балла.
Итальянцы выдали отличный по своим меркам прокат на домашней Олимпиаде, особенно учитывая недавнюю травму Сары. Их тренеры даже расчувствовались и не смогли сдержать слез. После тройного выброса Сара сильно наклонилась вперед на выезде, но сумела удержать равновесие. Дорожка шагов, поддержки, вращения были исполнены на максимальный, четвертый уровень сложности.
На льду — Сара Конти и Никколо Мачии из Италии!
Американцы Элли Кам и Дэнни О'Ши получили 66,59 балла!
К несчастью, американцы не смогли показать полностью чистый прокат. Элли упала с тройного выброса, также ребята не докрутили параллельный тройной сальхов. Но в остальном все было хорошо, особенно удалась заключительная поддержка — на максимальный, четвертый уровень сложности.
На льду — Элли Кам и Дэнни О'Ши из сборной США!
Оценка британских фигуристов — 57,29 балла.
К сожалению, Анастасия упала после тройного выброса и с трудом выехала с параллельного двойного акселя. И в целом британская пара с трудом выдержала этот прокат до конца: скорость постоянно падала, многие элементы получились не очень уверенно.
На льду — Анастасия Вайпан-Ло и Люк Дигби из Великобритании!
Канадцы Перейра и Мишо получили 68,24 балла за короткую программу!
Канадцы хорошо исполнили тройной подкрут, но на выезде девушка неожиданно запнулась. Также спортсмены сильно разошлись во вращениях, за что судьи сняли целых полбалла. К счастью, в остальном все было хорошо: Лия и Треннт здорово исполнили тодес, параллельный тройной прыжок и поддержки;
На льду — Лия Перейра и Треннт Мишо из Канады!
Сейчас у нас небольшой перерыв на заливку льда перед выступлением шести оставшихся пар.
Оценки чешских фигуристов Щетининой и Возняка — 60,20 баллов.
К сожалению, чешские фигуристы допустили пару ошибок, но они все равно откатались наотмашь и сияли улыбкой на всю арену. Что же не получилось у ребят? Михал чуть не упал на параллельном тройном прыжке — перевалился на вторую ногу на приземлении и оперся об лед рукой, — а также спортсмены сильно разошлись на параллельных вращениях. Но остальные элементы выглядели хорошо, хотя сами были не очень высокого уровня сложности.
На льду — чешские фигуристы Юлия Щетинина и Михал Возняк! Юлия раньше представляла Россию.
Оценка французов Камиллы и Павла Ковалевых — 63,72 балла.
Французы выступили неплохо. Была только одна грубая ошибка: Камилла скрутила двойной тулуп вместо тройного во время параллельного прыжка. В остальном ребята справились — хорошо сделали тройной подкрут, высокие поддержки, тройной выброс и параллельные вращения. Правда, элементы были не максимального уровня сложности, но зато все сделано чисто.
На льду — французы Камилла и Павел Ковалевы! Павел раньше выступал за Россию.
Оценка Вэньцзин и Хана — 65,37 балла.
Очень жаль китайских спортсменов... В самом начале проката Вэньцзин перевалилась на вторую ногу и коснулась льда рукой на первом параллельном прыжке.
А затем Суй очень болезненно упала всем телом на лед после тройного выброса. В целом весь прокат получился безэмоциональным и скомканным.
Зрители поддерживали легендарных спортсменов на каждом элементе громкими овациями, но этого было недостаточно.
На льду — легендарная китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун!
Порядок выступления спортивных пар:
Через 15 минут — после заливки льда — стартует короткая программа спортивных пар.
Итоги ритм-танца:
Оценка британских фигуристов — 86,85 балла! Это их личный рекорд. Заслуженно, браво!
Оценки Чок и Бейтс — 91,06 балла! Невероятно! Это первое место.
Чок и Бейтс выдали все в этом ритм-танце! Потрясающая пластика, сложнейшие акробатические элементы, которые вызывали восхищенные овации по всей арене, и зашкаливающая энергетика! Американские фигуристы показывают, что готовы выигрывать Олимпийские игры.
Закрывают ритм-танец Лайла Фир и Льюис Гибсон!
На льду — Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США!
Оценка Гиньяр и Фаббри — 83,54 балла! Третье промежуточное место на данный момент.
При поддержке итальянских фанатов, которые встречали овациями почти каждый элемент, Гиньяр и Фаббри выдали один из лучших прокатов в своей жизни: твиззлы, поддержки, параллельная дорожка — все было изумительно! И главное — все было наполнено эмоциями, фигуристы откатались наотмашь.
На льду — итальянцы Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри! Местная публика громогласным криком приветствует своих спортсменов.
Гиллес и Пуарье выдали шикарный прокат! Все элементы выглядели четко, и внешне казалось, что делать их очень легко. Оценка канадских фигуристов — 85,79!
На льду — канадцы Пайпер Гиллес и Пол Пуарье!
Оценка Дианы Дэвис и Глеба Смолкина — 78,97 балла! Отличные баллы для молодого дуэта, который во второй раз выступает на Олимпийских играх.
Дэвис и Смолкин зажгли в образе двух отвязных рокеров. Улыбка не сходила с лица, ребята отдавали все свои силы и эмоции. Фигуристы выдали отличные синхронные твиззлы, впечатляющую параллельную дорожку, а также вызвали овации зрителей сложными высокими поддержками.
На льду — Диана Дэвис и Глеб Смолкин!
На разминку вышла вторая группа выступающих, среди которых — бывшая российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые теперь выступают за Грузию.
Оценка фигуристов из Южной Кореи — 70,55 балла! Второе место на данный момент после Фурнье Бодри и Сизерона.
Южнокорейские фигуристы выдали шикарный ритм-танец — со множеством интересных фишек: например, всю вторую половину проката ребята зажигали под рэп, показывая элементы хип-хопа и заводя публику активными движениями. С точки зрения техники Лим и Кун показали свой максимум — все выглядело четко и слаженно.
На льду — Анна Лим и Е Куан из Южной Кореи!
Оценка Фурнье Борди и Сизерона — 89,98 балла! Конечно, они становятся лидерами на данный момент — с огромным отрывом.
Фурнье Бодри и Сизерон показали очень гладкий и синхронный танец, который выглядел внешне очень легким и пластичным. Видно, что фигуристы пока не выдали свой максимум, — особенно в плане эмоций, но в командном танце важно не подвести свою сборную, поэтому некоторая зажатость понятна.
На льду — французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон!
Оценка японских спортсменов — 68,64 балла! Утана и Морита исполнили весь танец на высокой скорости и очень пытались четко исполнить каждый элемент.
На льду — Утана Йошида и Масая Морита из сборной Японии!
Оценка польского дуэта — 60,23 балла!
На льду — София Довгаль и Виктор Кулеша из Польши!
Оценка Ван Шиюэ и Лю Синьюй за ритм-танец — 64,92 балла! Спортсмены выступили без явных ошибок, но ничего особенного не показали.
Открывают прокаты Ван Шиюэ и Лю Синьюй из сборной Китая!
Напомним правила командного турнира: в короткой программе выступают 10 команд, а в произвольную проходят только пять. Команды могут провести две замены фигуристов между короткой и произвольной программами. Спортсмены получают за свои прокаты баллы, которые затем переводятся в очки: за первое место даются 10 очков, за второе — девять, за третье — восемь и так далее. После этого очки, заработанные всеми фигуристами команды во всех программах, суммируются, и выявляются победитель и призеры Олимпийских игр.
Порядок выступления дуэтов в ритм-танце:
Сегодня в 11.55 мск стартует ритм-танец, в 13.35 — короткая программа спортивных пар, а в 15.35 — короткая программа женщин-одиночниц.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на Олимпийских играх стартует командный турнир, в котором примут участие 10 сборных, — США, Япония, Италия, Канада, Грузия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша. Россию, к сожалению, не допустили, но в этих командах довольно много наших бывших соотечественников.
Так, за сборную Грузии выступает дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — в паре с супругом Глебом Смолкиным, которые еще на прошлой Олимпиаде-2022 представляли Россию. Сборная Грузии в целом почти полностью состоит из бывших россиян — помимо Дэвис и Смолкина, это Анастасия Метелкина и Лука Берулава (парное катание), а также Анастасия Губанова (одиночное катание). Единственный грузин, который никогда не представлял сборную России, — это чемпион Европы Ника Эгадзе. Но и он долгие годы живет в Москве и тренируется у Этери Тутберидзе.
Фир и Гибсон выступили изумительно! Особенно учитывая, с каким давлением им пришлось столкнуться после потрясающего проката Чок и Бейтс. Ритм-танец британцев под Spice Girls выглядел очень танцевально, легко и зажигательно. С ними хотелось пуститься в пляс. Не каждый танец сегодня выглядел так легко и действительно напоминал танец, а не акробатическим номером (хоть и потрясающим).