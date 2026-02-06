Дочь Тутберидзе сражается за медаль на Олимпиаде. LIVE

13:47

Очень жаль китайских спортсменов... В самом начале проката Вэньцзин перевалилась на вторую ногу и коснулась льда рукой на первом параллельном прыжке.

А затем Суй очень болезненно упала всем телом на лед после тройного выброса. В целом весь прокат получился безэмоциональным и скомканным.

Зрители поддерживали легендарных спортсменов на каждом элементе громкими овациями, но этого было недостаточно.