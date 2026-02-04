Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

Легенда ЦСКА раскрыл, что необходимо команде для лидерства в РПЛ

Ветеран ЦСКА Хомуха: для борьбы за медали команде нужен опытный защитник
Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на победу армейцев над «Краснодаром» в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«ЦСКА требуется еще один футболист в оборону для глубины состава, потому что будут матчи еще и на Кубок России. А «армейцам» нельзя терять очки в борьбе за призовую тройку. Поэтому еще один опытный футболист необходим», — сказал Хомуха.

3 февраля ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ. Основное время игры завершилось со счетом 2:2.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее в «Зените» заявили, что подписали бы контракт с Месси.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!