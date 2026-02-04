Ветеран «Спартака» рассказал, стоит ли Захаряну возвращаться в Россию

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что игроку испанского «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну нужно пробовать закрепиться в Европе, несмотря на травмы.

«Захарян максимально пытается в Испании. Никто не ожидал, что у него будет так много травм. Сначала говорили, что он не до конца готов, но Арсен провел полноценные сборы, вроде все было хорошо... Мне кажется, что это проблема в организме. Думаю, ему надо все равно стараться закрепиться в Европе. В чемпионате России он будет нужен любой команде», — сказал Деменко.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении нового тренера «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо не допускать к играм Захаряна до конца сезона. Наставник уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Захаряну посоветовали вернуться из Европы в Россию.