«Все, закончили кататься»: Тутберидзе о травме Петросян

Тутберидзе о травме Петросян перед отбором на ОИ: говорили «три месяца в гипсе»
Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе» рассказала о восстановлении ученицы Аделии Петросян после травмы в период отборочных соревнований в Пекине.

«После того, как мы обнаружили, что у нас травма, рекомендации разных врачей были с абсолютно разными. Кто-то говорил «все, закончили кататься», кто-то говорил «три месяца в гипсе». Один врач сказал: «А в чем проблема? Я могу девочку к старту подготовить», — рассказала Тутберидзе.

Гуменник и Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Петросян рассказала о рисках в подготовке к Олимпиаде.
 
