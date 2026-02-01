Размер шрифта
Спорт

Алькарас победил Джоковича в финале AO и собрал карьерный Шлем

Алькарас в четырех сетах победил Джоковича в финале Australian Open
Tingshu Wang/Reuters

Карлос Алькарас в финале Australian Open со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 обыграл 38-летнего Новака Джоковича и собрал карьерный Большой Шлем. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Трансляция
Автообновление
14:50

Новак уверенно выиграл первый сет, но затем стал сдавать. А Карлос, напротив, поймал свою игру и уверенно довел ее до победы, собрав карьерный Шлем. Теперь в его активе есть победы на всех турнирах Большого шлема! «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, оставайтесь с нами!

14:48

2:6, 6:2, 6:3, 7:5. ВСЕ!!! Аут — и Алькарас побеждает!!!

14:47

15:40. Сетка — и двойной чемпионшип пойнт у испанца.

14:47

15:30. Хорошо Карлос принял, а Джокович сорвал удар за коридор.

14:46

15:15. Шикарно в противоход играет Ноле.

14:45

0:15. 25 ударов в этом розыгрыше нанесли соперники, Новак в итоге попал в сетку.

14:42

5:6. Точно бьет испанец в угол. Как минимум тай-брейк себе он обеспечил. А вдруг и брейк сейчас сделает?

14:42

40:15. Дотянулся Джокович до мяча, но не поднял.

14:41

30:15. Затяжной розыгрыш закончился неточным ударом Карлитоса.

14:40

30:0. Прием в сетку.

14:40

15:0. Не дотягивается Ноле до мяча, летевшего в угол.

14:39

5:5. Не принимает Карлос, и еще как минимум два гейма впереди.

14:39

40:15. Неточно играет испанец.

14:38

30:15. Сетка.

14:37

15:15. Свечу под заднюю повесил Карлитос. Мяч был удобным для серба, но он пробил сильнее, чем следовало — аут.

14:36

15:0. В аут играет испанский теннисист.

14:34

4:5. Ударом в угол забирает подачу Алькарас, один гейм отделяет его от победы.

14:33

Больше. Никак не смог Новак достать мяч из-под боковой.

14:32

40:40. За заднюю летит мяч.

14:32

30:40. Занервничал Карлитос и сорвал удар.

14:30

30:30. В коридор сорвал мяч испанец.

14:30

30:15. Аут.

14:30

15:15. Отыгрывает мяч Карлос.

14:28

0:15. Классно отзащищался Ноле и вынудил соперника сыграть в аут.

14:27

4:4. Алькарас срывает прием, Новак не собирается отдавать игру.

14:27

Больше. Аут у испанца.

14:26

40:40. Серб по длине ошибся.

14:26

40:30. Сетка.

14:25

30:30. На приеме Алькарас бьет в стойку сетки.

14:25

15:30. В угол играет сербский теннисист.

14:24

0:30. А сейчас не успел к сетке.

14:24

0:15. Пытался укоротить Ноле, но попал в сетку.

14:22

3:4. А сейчас Джокович достал укороченный, но Карлитос ударом влёт закрыл гейм.

14:21

40:15. Точно в угол, в перекрестье линий принял серб.

14:21

40:0. Новак успел на укороченный, но не поднял мяч.

14:21

30:0. Вновь неудачный прием.

14:20

15:0. Хорошая подача, серб не справляется на приеме.

14:19

3:3. Срывает прием испанец.

14:18

40:15. Неточную диагональ исполняет Ноле.

14:18

40:0. Прием в сетку.

14:17

30:0. Не попадает Карлос в корт.

14:17

15:0. Испанец принимает за заднюю.

14:15

2:3. Еще одной подачей навылет Алькарас закрывает гейм.

14:14

40:0. А теперь — эйс.

14:15

30:0. Аут.

14:14

15:0. Не принимает Ноле.

14:13

2:2. Под ноль забирает подачу Новак — и это после такого сложного предыдущего гейма. Хорош.

14:12

40:0. Не удался испанцу дроп-шот, сетка.

14:11

30:0. Карлос срывает прием.

14:11

15:0. Ударом в угол отвечает Ноле на прием.

14:09

1:2. И еще раз серб принимает за заднюю линию.

14:08

40:15. Прием в аут.

14:07

30:15. Новак за коридор бьет.

14:06

15:15. Сетка.

14:05

0:15. Отлично принимает сербский теннисист.

14:04

1:1. Сорвал удар Алькарас, и 13-минутный гейм остался за Новаком.

14:03

Больше. Ноле играет в противоход.

14:03

40:40. Ударом в угол шестой брейк-пойнт отыграл серб.

14:02

Брейк-пойнт. Не дотягивается Новак до удара под заднюю.

14:02

40:40. Испанец не попадает в корт.

14:01

Брейк-пойнт. За заднюю играет Джокович.

14:00

40:40. Неудачный для Ноле отскок от троса.

13:59

Больше. Отлично серб раскачал оппонента.

13:58

40:40. Эйс.

13:58

Брейк-пойнт. Великолепно укорачивает в хафкорт испанец, Ноле даже не пытается успеть добежать из угла.

13:57

40:40. Серб в заднюю линию положил Джокович.

13:57

Брейк-пойнт. Новак ошибается по длине.

13:56

40:40. Ударом через центр серб забирает розыгрыш.

13:55

30:40. В коридор играет Карлитос.

13:55

15:40. Снова серб не попадает в корт, двойной брейк-пойнт.

13:54

15:30. Отыгрывает один мяч Ноле.

13:53

0:30. Аут.

13:52

0:15. Не достает серб мяч из угла.

13:51

0:1. Подачей навылет испанец ставит точку в гейме.

13:51

40:15. Еще один неудачный прием.

13:50

30:15. Ноле пробил оборону соперника.

13:49

30:0. Срывает прием Джокович.

13:49

15:0. Эйс на первой подаче Карлоса.

13:46

1:2. И все же забирает этот сет Алькарас! Ровно два часа длится матч.

13:45

Брейк-пойнт. Классный обратный кросс делает Карлитос, Новак отвечает в сетку.

13:45

40:40. Сетка.

13:44

Больше. Джокович пробил в угол, испанец сорвал удар.

13:44

40:40. В коридор сорвал мяч Ноле.

13:43

Больше. Глубоко подает серб, Алькарас принимает в сетку.

13:42

40:40. Прием в аут.

13:42

Брейк-пойнт. Шикарно укоротил в боковую Карлос.

13:41

40:40. Эйсом в линию отыграл три брейк-пойнта Новак.

13:41

30:40. Карлос бьет за заднюю.

13:40

15:40. Хорошо Ноле перевел мяч в угол.

13:39

0:40. Укоротил Алькарас, Новак ответил в сетку.

13:39

0:30. Серб в сетку играет.

13:38

0:15. Первая двойная у Новака в этой игре.

13:37

3:5. Ноле принимает в аут.

13:37

40:30. Сетка.

13:36

40:15. А вот теперь не попал он в угол.

13:35

30:15. Классный кросс исполняет Джокович.

13:35

30:0. Укорачивает Карлос.

13:34

15:0. Новак хотел сыграть по боковой, но не смог поднять мяч.

13:32

3:4. Прием в аут.

13:31

40:15. Не принимает Алькарас.

13:31

30:15. Еще один удар в противоход.

13:30

15:15. Что-то невероятное сотворил в защите Карлос. Достал несколько тяжелейших мячей и забрал розыгрыш ударом в пустой квадрат.

13:29

15:0. В противоход играет Джокович.

13:28

2:4. С трудом Новак дотягивается до мяча и не перебрасывает сетку.

13:28

40:30. Стандартная комбинация: подача в угол — прием — удар в другой угол.

13:27

30:30. Вторая двойная ошибка за матч у Карлоса.

13:27

30:15. Ноле сорвал форхенд.

13:26

30:0. Карлитос успел на укороченный, а следующим ударом Новак просто его перебросил. Испанец добежал до мяча и пробил с разворота, но попал уже в сетку.

13:26

15:0. Не получается прием у серба.

13:24

2:3. Неточный кросс исполняет Ноле и отдает испанцу свою подачу.

13:22

15:40. Срывает прием Джокович, у его соперника двойной брейк-пойнт.

13:22

15:30. Алькарас ошибся по длине.

13:21

0:30. В сетку срывает удар Ноле.

13:21

0:15. Отлично принимает испанский теннисист.

13:19

2:2. Вновь свою подачу забирает Алькарас.

13:19

40:30. Активно выигрывает мяч Алькарсом.

13:17

30:30. В сетку попал Карлитос.

13:17

30:15. Джокович ошибся по длине.

13:16

15:15. Испанец срывает удар за угол.

13:15

15:0. Как успевает так бегать 38-летний Ноле! Сначала достал мяч почти от заднего борта, затем сместился в бок и отбил под заднюю — но Карлос все же не промахнулся и перенаправил мяч в пустую часть корта.

13:13

2:1. Алькарас не справляется с приемом, серб берет свою подачу также всухую.

13:12

40:0. Еще один неберущийся удар.

13:11

30:0. С форхенда положил мяч в угол Джокович, Карлос не достал.

13:11

15:0. Здорово укорачивает Ноле.

13:10

1:1. Уверенно Алькарас забирает свою подачу.

13:09

40:0. Неудачно принимает Новак.

13:08

30:0. Испанец спокойно встречает прием ударом в угол.

13:07

15:0. Эффектно в противоход бьет Карлос.

13:06

1:0. Трос помог сербу.

13:05

Больше. Испанец по длине ошибается.

13:04

40:40. Теперь уже Ноле не поднимает мяч.

13:04

40:30. В сетку принимает Карлитос.

13:03

30:30. Алькарасу не удается прием.

13:02

15:30. Красиво! Новак сыграл отличный дроп-шот под заднюю, но Карлос успел и пробил себе между ног, находясь спиной к сопернику. Но следом Джокович перевел мяч под боковую.

13:02

0:30. Еще одна ошибка.

13:01

0:15. В сетку играет Ноле.

12:55

1:1. Новак принимает в сетку. Как минимум четыре сета будет в этой игре.

12:55

15:40. В пустой угол играет Карлос, двойной сетбол.

12:54

15:30. Еще один неудачный прием.

12:53

15:15. Сетка.

12:53

0:15. Хороший прием кроссом делает Джокович, соперник отвечает в коридор.

12:51

2:5. В сетку играет Ноле, еще один брейк у испанца — и он подает на сет.

12:50

30:40. Алькарас принял в аут.

12:50

15:40. Новак играет в сетку, у его соперника двойной скрытый сетбол.

12:50

15:30. Шикарный обратный прием с бэкхенда исполняет Алькарас.

12:49

15:15. А вот теперь хорошо принял Карлитос и Джокович ошибся.

12:49

15:0. Испанец срывает прием.

12:48

2:4. Еще одна тяжелая подача для Ноле, Карлос забирает гейм под ноль.

12:47

40:0. Эйс.

12:47

30:0. Джокович не справляется с приемом.

12:46

15:0. Алькарас завершил розыгрыш форхендом в угол.

12:44

2:3. Карлос запорол дроп-шот.

12:44

40:15. Новак пропустил мяч, думая, что он от троса полетит в аут — а оказалось, что попал в линию.

12:43

40:0. В сетку принимает Алькарас.

12:43

30:0. У сетки закрыл розыгрыш серб.

12:42

15:0. Успел Новак к боковой и пробил под заднюю линию. Испанец не успел сместиться назад с хафкорта.

12:40

1:3. Отчаянно сражался Джокович, но в итоге с трудом дотянулся до мяча на хафкорте и отбил в сетку.

12:39

Больше. В аут принимает Ноле.

12:39

40:40. Новак ошибается по длине.

12:38

30:40. Не попадает испанец в угол, аут.

12:38

30:30. Отыгрывает мяч Карлитос.

12:37

15:30. Алькарас понимал, что мяч летит в аут, но, находясь у сетки, рефлекторно выставил ракетку, и мяч упал на его половине корта.

12:36

15:15. Эйс по центру.

12:36

0:15. Хорошо принимает серб.

12:34

1:2. Брейкует Алькарас. Он принял удобно для Джоковича, но серб вместо удара в свободный угол просто смахнул мяч за боковую.

12:33

15:40. Еще один срыв с форхенда допускает серб, у Карлоса двойной брейк-пойнт.

12:32

15:30. Трос сыграл за Карлоса, Ноле не успел добежать.

12:31

15:15. Аут.

12:31

15:0. Развел Ноле мяч и соперника по углам.

12:30

1:1. Эйс — гейм.

12:29

40:0. Испанец ошибся у сетки и выложил удобнейший мяч для соперника, но тот поторопился и вместо спокойного обводящего отправил мяч за заднюю.

12:29

30:0. Не достал серб мяч из-под боковой.

12:28

15:0. Новак достал мяч из угла, а сместиться в противоположный уже не успел.

12:26

1:0. Вдоль сетки укоротил серб — Карлос достал мяч, но не смог обработать.

12:26

Больше. Раскачал Джокович оппонента и пробил в угол.

12:25

40:40. Сорвал удар Ноле, мяч приземлился за боковой.

12:24

40:30. Вновь не удается прием испанцу.

12:23

30:30. Переборщил Алькарас с кроссом — мяч улетел в коридор.

12:22

15:30. Классная подача под боковую — Карлос достает, но над тросом не поднимает мяч.

12:22

0:30. Теперь не попадает в корт.

12:22

0:15. Ошибается серб на своей подаче — сетка.

12:19

1:0. Отлично Джокович обработал мяч на приеме, и Карлос не смог ответить. 33 минуты понадобилось Ноле на первый сет. Но это, разумеется, пока ни о чем не говорит. Вся борьба еще впереди.

12:18

15:40. Еще один кросс от Джоковича — неберущийся. Двойной сетбол.

12:18

15:30. Ноле атаковал кроссом, Алькарас ответил в сетку.

12:17

15:15. Алькарас срывает мяч в коридор.

12:16

15:0. Навылет подает испанский теннисист.

12:15

5:2. Пока не справляется Карлитос с приемом.

12:14

40:0. Под боковую играет Джокович.

12:13

30:0. Очень динамичный розыгрыш закончился ударом испанца под трос.

12:13

15:0. Прием в сетку.

12:12

4:2. Вернулся в игру в этом гейме Карлос. Ударом в противоход забрал подачу.

12:11

40:30. Глубоко подает Алькарас, серб лишь ободом касается мяча.

12:11

30:30. И снова не в корт.

12:10

15:30. Сорвал форхенд Ноле, аут.

12:09

0:30. Классную диагональ исполнил серб, Алькарас ответил ударом за заднюю.

12:09

0:15. Хорош Новак, активно выигрывает еще один мяч на чужой подаче.

12:07

4:1. Уверенной подачей Ноле увеличивает преимущество.

12:06

40:15. Сетка.

12:05

30:15. В этот раз прием получился, но на следующий удар в угол с бэкхенда не среагировал.

12:05

15:15. Не принимает Алькарас.

12:05

0:15. Сетка.

12:04

3:1. Сорвал Карлос удар по длине, делает брейк Джокович.

12:03

Брейк-пойнт. Очень хорошо принимает Ноле.

12:02

40:40. Испанец вынудил оппонента открыть в угол и пробил туда.

12:02

Брейк-пойнт. Снова сетка.

12:01

40:40. Классный дроп-шот играет Карлитос.

12:00

30:40. Не перебрасывает Алькарас сетку, первый брейк-пойнт у серба.

11:59

30:30. Двойная ошибка у Карлоса.

11:59

30:15. Загонял испанец оппонента, Новак сыграл в аут.

11:58

15:15. Под боковую пробил Алькарас.

11:57

0:15. Запрессинговал Ноле, Карлос отошел глубоко и по дуге отправил мяч за заднюю.

11:55

2:1. Под ноль Новак выиграл гейм ударом в пустой угол.

11:55

40:0. Не удается прием Алькарасу.

11:54

30:0. В противоход сыграл Джокович.

11:54

15:0. За заднюю линию сыграл Карлос.

11:53

1:1. Джокович открыл угол, и именно туда Алькарас вколотил мяч.

11:52

40:15. Классно вдоль боковой пробил Ноле.

11:52

40:0. Джокович принял, а следом соперник пробил в противоположный угол.

11:51

30:0. Новак ошибается с бэкхенда — сетка.

11:51

15:0. Навылет подает испанец.

11:49

1:0. Алькарас принял в аут, серб спокойно забрал свою подачу.

11:49

40:15. Карлос вышел к сетке и сыграл в противоход.

11:48

40:0. Точно в угол пробил Ноле.

11:47

30:0. В трос попал испанец,

11:46

15:0. Алькарас ошибается по длине.

11:46

Поехали! Сербский теннисист на подаче!

11:40

Спортсмены начали разминку.

11:25

Начало запланировано на 11:30 мск.

11:20

Здравствуйте, уважаемые читатели! Победитель Открытого чемпионата Австралии — 2026 определится в противостоянии между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем!
 
