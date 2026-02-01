Алькарас победил Джоковича в финале AO и собрал карьерный Шлем

Новак уверенно выиграл первый сет, но затем стал сдавать. А Карлос, напротив, поймал свою игру и уверенно довел ее до победы, собрав карьерный Шлем. Теперь в его активе есть победы на всех турнирах Большого шлема! «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, оставайтесь с нами!
2:6, 6:2, 6:3, 7:5. ВСЕ!!! Аут — и Алькарас побеждает!!!
15:40. Сетка — и двойной чемпионшип пойнт у испанца.
15:30. Хорошо Карлос принял, а Джокович сорвал удар за коридор.
15:15. Шикарно в противоход играет Ноле.
0:15. 25 ударов в этом розыгрыше нанесли соперники, Новак в итоге попал в сетку.
5:6. Точно бьет испанец в угол. Как минимум тай-брейк себе он обеспечил. А вдруг и брейк сейчас сделает?
40:15. Дотянулся Джокович до мяча, но не поднял.
30:15. Затяжной розыгрыш закончился неточным ударом Карлитоса.
30:0. Прием в сетку.
15:0. Не дотягивается Ноле до мяча, летевшего в угол.
5:5. Не принимает Карлос, и еще как минимум два гейма впереди.
40:15. Неточно играет испанец.
30:15. Сетка.
15:15. Свечу под заднюю повесил Карлитос. Мяч был удобным для серба, но он пробил сильнее, чем следовало — аут.
15:0. В аут играет испанский теннисист.
4:5. Ударом в угол забирает подачу Алькарас, один гейм отделяет его от победы.
Больше. Никак не смог Новак достать мяч из-под боковой.
40:40. За заднюю летит мяч.
30:40. Занервничал Карлитос и сорвал удар.
30:30. В коридор сорвал мяч испанец.
30:15. Аут.
15:15. Отыгрывает мяч Карлос.
0:15. Классно отзащищался Ноле и вынудил соперника сыграть в аут.
4:4. Алькарас срывает прием, Новак не собирается отдавать игру.
Больше. Аут у испанца.
40:40. Серб по длине ошибся.
40:30. Сетка.
30:30. На приеме Алькарас бьет в стойку сетки.
15:30. В угол играет сербский теннисист.
0:30. А сейчас не успел к сетке.
0:15. Пытался укоротить Ноле, но попал в сетку.
3:4. А сейчас Джокович достал укороченный, но Карлитос ударом влёт закрыл гейм.
40:15. Точно в угол, в перекрестье линий принял серб.
40:0. Новак успел на укороченный, но не поднял мяч.
30:0. Вновь неудачный прием.
15:0. Хорошая подача, серб не справляется на приеме.
3:3. Срывает прием испанец.
40:15. Неточную диагональ исполняет Ноле.
40:0. Прием в сетку.
30:0. Не попадает Карлос в корт.
15:0. Испанец принимает за заднюю.
2:3. Еще одной подачей навылет Алькарас закрывает гейм.
40:0. А теперь — эйс.
30:0. Аут.
15:0. Не принимает Ноле.
2:2. Под ноль забирает подачу Новак — и это после такого сложного предыдущего гейма. Хорош.
40:0. Не удался испанцу дроп-шот, сетка.
30:0. Карлос срывает прием.
15:0. Ударом в угол отвечает Ноле на прием.
1:2. И еще раз серб принимает за заднюю линию.
40:15. Прием в аут.
30:15. Новак за коридор бьет.
15:15. Сетка.
0:15. Отлично принимает сербский теннисист.
1:1. Сорвал удар Алькарас, и 13-минутный гейм остался за Новаком.
Больше. Ноле играет в противоход.
40:40. Ударом в угол шестой брейк-пойнт отыграл серб.
Брейк-пойнт. Не дотягивается Новак до удара под заднюю.
40:40. Испанец не попадает в корт.
Брейк-пойнт. За заднюю играет Джокович.
40:40. Неудачный для Ноле отскок от троса.
Больше. Отлично серб раскачал оппонента.
40:40. Эйс.
Брейк-пойнт. Великолепно укорачивает в хафкорт испанец, Ноле даже не пытается успеть добежать из угла.
40:40. Серб в заднюю линию положил Джокович.
Брейк-пойнт. Новак ошибается по длине.
40:40. Ударом через центр серб забирает розыгрыш.
30:40. В коридор играет Карлитос.
15:40. Снова серб не попадает в корт, двойной брейк-пойнт.
15:30. Отыгрывает один мяч Ноле.
0:30. Аут.
0:15. Не достает серб мяч из угла.
0:1. Подачей навылет испанец ставит точку в гейме.
40:15. Еще один неудачный прием.
30:15. Ноле пробил оборону соперника.
30:0. Срывает прием Джокович.
15:0. Эйс на первой подаче Карлоса.
1:2. И все же забирает этот сет Алькарас! Ровно два часа длится матч.
Брейк-пойнт. Классный обратный кросс делает Карлитос, Новак отвечает в сетку.
40:40. Сетка.
Больше. Джокович пробил в угол, испанец сорвал удар.
40:40. В коридор сорвал мяч Ноле.
Больше. Глубоко подает серб, Алькарас принимает в сетку.
40:40. Прием в аут.
Брейк-пойнт. Шикарно укоротил в боковую Карлос.
40:40. Эйсом в линию отыграл три брейк-пойнта Новак.
30:40. Карлос бьет за заднюю.
15:40. Хорошо Ноле перевел мяч в угол.
0:40. Укоротил Алькарас, Новак ответил в сетку.
0:30. Серб в сетку играет.
0:15. Первая двойная у Новака в этой игре.
3:5. Ноле принимает в аут.
40:30. Сетка.
40:15. А вот теперь не попал он в угол.
30:15. Классный кросс исполняет Джокович.
30:0. Укорачивает Карлос.
15:0. Новак хотел сыграть по боковой, но не смог поднять мяч.
3:4. Прием в аут.
40:15. Не принимает Алькарас.
30:15. Еще один удар в противоход.
15:15. Что-то невероятное сотворил в защите Карлос. Достал несколько тяжелейших мячей и забрал розыгрыш ударом в пустой квадрат.
15:0. В противоход играет Джокович.
2:4. С трудом Новак дотягивается до мяча и не перебрасывает сетку.
40:30. Стандартная комбинация: подача в угол — прием — удар в другой угол.
30:30. Вторая двойная ошибка за матч у Карлоса.
30:15. Ноле сорвал форхенд.
30:0. Карлитос успел на укороченный, а следующим ударом Новак просто его перебросил. Испанец добежал до мяча и пробил с разворота, но попал уже в сетку.
15:0. Не получается прием у серба.
2:3. Неточный кросс исполняет Ноле и отдает испанцу свою подачу.
15:40. Срывает прием Джокович, у его соперника двойной брейк-пойнт.
15:30. Алькарас ошибся по длине.
0:30. В сетку срывает удар Ноле.
0:15. Отлично принимает испанский теннисист.
2:2. Вновь свою подачу забирает Алькарас.
40:30. Активно выигрывает мяч Алькарсом.
30:30. В сетку попал Карлитос.
30:15. Джокович ошибся по длине.
15:15. Испанец срывает удар за угол.
15:0. Как успевает так бегать 38-летний Ноле! Сначала достал мяч почти от заднего борта, затем сместился в бок и отбил под заднюю — но Карлос все же не промахнулся и перенаправил мяч в пустую часть корта.
2:1. Алькарас не справляется с приемом, серб берет свою подачу также всухую.
40:0. Еще один неберущийся удар.
30:0. С форхенда положил мяч в угол Джокович, Карлос не достал.
15:0. Здорово укорачивает Ноле.
1:1. Уверенно Алькарас забирает свою подачу.
40:0. Неудачно принимает Новак.
30:0. Испанец спокойно встречает прием ударом в угол.
15:0. Эффектно в противоход бьет Карлос.
1:0. Трос помог сербу.
Больше. Испанец по длине ошибается.
40:40. Теперь уже Ноле не поднимает мяч.
40:30. В сетку принимает Карлитос.
30:30. Алькарасу не удается прием.
15:30. Красиво! Новак сыграл отличный дроп-шот под заднюю, но Карлос успел и пробил себе между ног, находясь спиной к сопернику. Но следом Джокович перевел мяч под боковую.
0:30. Еще одна ошибка.
0:15. В сетку играет Ноле.
1:1. Новак принимает в сетку. Как минимум четыре сета будет в этой игре.
15:40. В пустой угол играет Карлос, двойной сетбол.
15:30. Еще один неудачный прием.
15:15. Сетка.
0:15. Хороший прием кроссом делает Джокович, соперник отвечает в коридор.
2:5. В сетку играет Ноле, еще один брейк у испанца — и он подает на сет.
30:40. Алькарас принял в аут.
15:40. Новак играет в сетку, у его соперника двойной скрытый сетбол.
15:30. Шикарный обратный прием с бэкхенда исполняет Алькарас.
15:15. А вот теперь хорошо принял Карлитос и Джокович ошибся.
15:0. Испанец срывает прием.
2:4. Еще одна тяжелая подача для Ноле, Карлос забирает гейм под ноль.
40:0. Эйс.
30:0. Джокович не справляется с приемом.
15:0. Алькарас завершил розыгрыш форхендом в угол.
2:3. Карлос запорол дроп-шот.
40:15. Новак пропустил мяч, думая, что он от троса полетит в аут — а оказалось, что попал в линию.
40:0. В сетку принимает Алькарас.
30:0. У сетки закрыл розыгрыш серб.
15:0. Успел Новак к боковой и пробил под заднюю линию. Испанец не успел сместиться назад с хафкорта.
1:3. Отчаянно сражался Джокович, но в итоге с трудом дотянулся до мяча на хафкорте и отбил в сетку.
Больше. В аут принимает Ноле.
40:40. Новак ошибается по длине.
30:40. Не попадает испанец в угол, аут.
30:30. Отыгрывает мяч Карлитос.
15:30. Алькарас понимал, что мяч летит в аут, но, находясь у сетки, рефлекторно выставил ракетку, и мяч упал на его половине корта.
15:15. Эйс по центру.
0:15. Хорошо принимает серб.
1:2. Брейкует Алькарас. Он принял удобно для Джоковича, но серб вместо удара в свободный угол просто смахнул мяч за боковую.
15:40. Еще один срыв с форхенда допускает серб, у Карлоса двойной брейк-пойнт.
15:30. Трос сыграл за Карлоса, Ноле не успел добежать.
15:15. Аут.
15:0. Развел Ноле мяч и соперника по углам.
1:1. Эйс — гейм.
40:0. Испанец ошибся у сетки и выложил удобнейший мяч для соперника, но тот поторопился и вместо спокойного обводящего отправил мяч за заднюю.
30:0. Не достал серб мяч из-под боковой.
15:0. Новак достал мяч из угла, а сместиться в противоположный уже не успел.
1:0. Вдоль сетки укоротил серб — Карлос достал мяч, но не смог обработать.
Больше. Раскачал Джокович оппонента и пробил в угол.
40:40. Сорвал удар Ноле, мяч приземлился за боковой.
40:30. Вновь не удается прием испанцу.
30:30. Переборщил Алькарас с кроссом — мяч улетел в коридор.
15:30. Классная подача под боковую — Карлос достает, но над тросом не поднимает мяч.
0:30. Теперь не попадает в корт.
0:15. Ошибается серб на своей подаче — сетка.
1:0. Отлично Джокович обработал мяч на приеме, и Карлос не смог ответить. 33 минуты понадобилось Ноле на первый сет. Но это, разумеется, пока ни о чем не говорит. Вся борьба еще впереди.
15:40. Еще один кросс от Джоковича — неберущийся. Двойной сетбол.
15:30. Ноле атаковал кроссом, Алькарас ответил в сетку.
15:15. Алькарас срывает мяч в коридор.
15:0. Навылет подает испанский теннисист.
5:2. Пока не справляется Карлитос с приемом.
40:0. Под боковую играет Джокович.
30:0. Очень динамичный розыгрыш закончился ударом испанца под трос.
15:0. Прием в сетку.
4:2. Вернулся в игру в этом гейме Карлос. Ударом в противоход забрал подачу.
40:30. Глубоко подает Алькарас, серб лишь ободом касается мяча.
30:30. И снова не в корт.
15:30. Сорвал форхенд Ноле, аут.
0:30. Классную диагональ исполнил серб, Алькарас ответил ударом за заднюю.
0:15. Хорош Новак, активно выигрывает еще один мяч на чужой подаче.
4:1. Уверенной подачей Ноле увеличивает преимущество.
40:15. Сетка.
30:15. В этот раз прием получился, но на следующий удар в угол с бэкхенда не среагировал.
15:15. Не принимает Алькарас.
0:15. Сетка.
3:1. Сорвал Карлос удар по длине, делает брейк Джокович.
Брейк-пойнт. Очень хорошо принимает Ноле.
40:40. Испанец вынудил оппонента открыть в угол и пробил туда.
Брейк-пойнт. Снова сетка.
40:40. Классный дроп-шот играет Карлитос.
30:40. Не перебрасывает Алькарас сетку, первый брейк-пойнт у серба.
30:30. Двойная ошибка у Карлоса.
30:15. Загонял испанец оппонента, Новак сыграл в аут.
15:15. Под боковую пробил Алькарас.
0:15. Запрессинговал Ноле, Карлос отошел глубоко и по дуге отправил мяч за заднюю.
2:1. Под ноль Новак выиграл гейм ударом в пустой угол.
40:0. Не удается прием Алькарасу.
30:0. В противоход сыграл Джокович.
15:0. За заднюю линию сыграл Карлос.
1:1. Джокович открыл угол, и именно туда Алькарас вколотил мяч.
40:15. Классно вдоль боковой пробил Ноле.
40:0. Джокович принял, а следом соперник пробил в противоположный угол.
30:0. Новак ошибается с бэкхенда — сетка.
15:0. Навылет подает испанец.
1:0. Алькарас принял в аут, серб спокойно забрал свою подачу.
40:15. Карлос вышел к сетке и сыграл в противоход.
40:0. Точно в угол пробил Ноле.
30:0. В трос попал испанец,
15:0. Алькарас ошибается по длине.
Поехали! Сербский теннисист на подаче!
Спортсмены начали разминку.
Начало запланировано на 11:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Победитель Открытого чемпионата Австралии — 2026 определится в противостоянии между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем!