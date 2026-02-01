Алькарас победил Джоковича в финале AO и собрал карьерный Шлем

14:50

Новак уверенно выиграл первый сет, но затем стал сдавать. А Карлос, напротив, поймал свою игру и уверенно довел ее до победы, собрав карьерный Шлем. Теперь в его активе есть победы на всех турнирах Большого шлема! «Газета.Ru» заканчивает онлайн-трансляцию, оставайтесь с нами!